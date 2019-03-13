TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fas'a Geldi
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'a geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento
Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere Fas
'ın başkenti Rabat'a geldi.
Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Rabat Sale Havalimanı'nda, Fas Danışmanlar Meclisi, Fas- Türkiye
Dostluk Grubu Başkanı Abdelilah Elhaloutı Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın
Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Şentop, havalimanı protokol salonunda Abdelilah Elhaloutı ile bir süre sohbet etti.
Daha sonra konaklayacağı otele hareket eden Mustafa Şentop'a, otel girişinde Fas'ın yerel çayından ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:54 Kaynak: AA
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