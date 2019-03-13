Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fas'a Geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fas'a Geldi

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'a geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fas'a Geldi, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'a geldi.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Rabat Sale Havalimanı'nda, Fas Danışmanlar Meclisi, Fas- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Abdelilah Elhaloutı Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Şentop, havalimanı protokol salonunda Abdelilah Elhaloutı ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra konaklayacağı otele hareket eden Mustafa Şentop'a, otel girişinde Fas'ın yerel çayından ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:54 Kaynak: AA

Parlamento, Mustafa Şentop, Fas, Politika
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