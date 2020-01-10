TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazeteciler ile bir araya geldi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazeteciler ile bir araya geldi

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla gazeteciler ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazeteciler ile bir araya geldi, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla gazeteciler ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler'in durumu ile ilgili konuşarak, " Libya'da yaşanan olaylarda Birleşmiş Milletlerin sesi bile duyulmuyor" dedi.


Gündeme dair açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "20. yüzyıldaki hukuk, siyaset, basın, yayın, kültür, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gibi tüm bu alanlarda paradigmaların sona erdiğini iflas ettiğini yeni paradigma arayışlarının olduğunu düşünüyorum. Uluslararası hukuk ve siyaset alanında belki çeyrek asır gibi bir zamanda bir çok şeyin yeniden kurulacağını göreceğiz. Son zamanlarda yaşadığımız hadiselerde bunu gösteriyor. 2. Dünya savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler başta olmak üzere barışı korumak ve tesis etmek üzere yola çıkan kuruluşların etkisizliğini zaman içerisinde görüyoruz. Son zamanlarda olan Libya'da yaşanan olaylarda Birleşmiş Milletlerin sesi bile duyulmuyor. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Birleşmiş Milletlerden bir ses duymadık. Sesin duyulamaz hale geldi. Bu tür kuruluşlar uluslararası hukuku ne dediğini söyleyen dile getiren kuruluşlar ama bir etkisizleştirilme var. Niye paradigma değişti. Kuruluşları var eden onların düzenini sağlayan Uluslararası hukuk ve siyaset değişti. Şimdi yenilerinin yani anlayışlar ile kurulması dönemine girdik" şeklinde konuştu.


Gündeme dair Türkiye'nin oyun kuran rolünü üstlendiğini ifade eden Şentop, "Türkiye bu anlamda kendi hedeflerini bölgemizde barışı sağlaması yönünde bölgede barışı sağlaması yönünde milletimizin çıkarlarını koruması yönünde hedeflerini ortaya koyuyor. Oyun koruyor ve bununda başarılı olması yönünde elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Bu yeni dönemde kurulacak dünya düzeninin içerisinde etkili aktör olmak isteyen ülkelerin bir pozisyon belirleme, pozisyon kapma mücadelesinin sürdüğü bir dönem dolayısıyla dünyanın değişim döneminin işlerinin hızlandığı bir dönemin içerisindeyiz hep beraber. Bir yandan ekonomi siyaset, hukuk anlamında değişim devam ediyor bir yandan kuruluşlar yavaşlıyor bu değişimin içerinden biz bunu mümkün olduğu kadar tek tek fertler üzerinde, etkilemek üzere gayret gösteriyoruz. Ben tekrar 10 Ocak gazeteciler gününü kutluyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Mustafa Şentop, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
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