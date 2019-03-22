Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (Golan Tepeleri) İsrail Orada İşgalcidir. Orasını Boşaltması Gerekir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (Golan Tepeleri) İsrail Orada İşgalcidir. Orasını Boşaltması Gerekir

20 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına değerlendirerek, "Ben bunun sadece münferit görüş olduğunu düşünmek istiyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (Golan Tepeleri) İsrail Orada İşgalcidir. Orasını Boşaltması Gerekir, System.String[]


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri  açıklamasına değerlendirerek, "Ben bunun sadece münferit görüş olduğunu düşünmek istiyorum. Yoksa uluslararası toplumun, hukukun, kararına ve temel ilkelerine aykırı, keyfi ve hukuk tanımaz tavrı dünya barışına olumsuz etki edeceğini düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazını kılmak için Sultanahmet Camii'ne geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve beraberindekilerle camide cuma namazını kılan Başkan Şentop, camideki restorasyon çalışmalarını inceledi. Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan TBMM Başkanı Şentop, "Biz BM başta olmak üzere uluslararası sistemin dünya barışını sağlama konusunda yetersiz olduğunu dile getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' derken, sistemin yetersizliğini söylüyor. Fakat bu sistemin bile kabul etmediği bir hususu bugün, 1981'de BM'nin Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararıyla İsrail'in Golan Tepelerinde işgalci olduğu, orasının ilhak kararının BM'nin tanımadığına dair, bunun hükümsüz olduğuna dair bir kararı var. Malumunuz ABD'nin veto yetkisi var ve bunu da ABD kullanmamış 1981'de. Böyle bir kararı bile tanımayan, tamamen keyfi, uluslararası hukuku hiçe sayan bir yaklaşımdı, bir ifadeydi. Ben bunun sadece münferit görüş olduğunu düşünmek istiyorum. Yoksa uluslararası toplumun, hukukun, kararına ve temel ilkelerine aykırı, keyfi ve hukuk tanımaz tavrı dünya barışına olumsuz etki edeceğini düşünüyorum. İsrail orada işgalcidir. Orasını boşaltması gerekir. İşgalciliğe meşruiyet sağlayan, üzerinde 52 yıl geçmiş bunu kabul edebiliriz diyor. Zaman aşımıyla başka ülkenin işgal ettiği bir toprağı kazanabilmesi mümkün değil" dedi. 

"SEÇİME KADAR MECLİSİN TOPLANMASI İHTİMAL SÖZ KONUSU DEĞİL"

Seçim öncesi infaz yasasının meclise gelmesiyle ilgili soruya da cevap veren Başkan Şentop, "Seçime kadar meclis tatilde. Seçimden sonra çalışmalar başlar. O konuda zaten verilmiş bir teklif var. Bu teklifin komisyonda ne zaman konuşulacağını komisyon başkanları karar verir. Seçime kadar meclisin toplanması ve görüşmesi gibi bir ihtimal söz konusu değil" dedi.

Görüntü dökümü:

----------------------

-TBMM Başkanı Şentop'un camiden çıkışı

-Başkan Şentop'un açıklamaları

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:06 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Golan Tepeleri, Mustafa Şentop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den S-400 Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Çözüm Bulmayı Umuyoruz Ancak İşimiz Zor Hükümetten Trump'ın İsrail Açıklamasına Sert Tepki: Dünya Trump'ın Attığı Tweetlerle Yönetilecek Bir Yer Değil Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Tepki: İşgalin Meşrulaşmasına İzin Vermeyiz Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:26:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (Golan Tepeleri) İsrail Orada İşgalcidir. Orasını Boşaltması Gerekir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]