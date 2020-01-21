TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri,... - Son Dakika

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri,...
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri, istihbarat ve yargı kurumlarının yürüttüğünü bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:12 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri, istihbarat ve yargı kurumlarının yürüttüğünü bildirdi
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