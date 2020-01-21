TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri,... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri,... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri,...

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri, istihbarat ve yargı kurumlarının yürüttüğünü bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri,..., System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri, istihbarat ve yargı kurumlarının yürüttüğünü bildirdi

Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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