TBMM Başkanı Şentop, Yeneroğlu'na Polis Hakaretiyle İlgili Soruya Yanıt Vermedi. Gergerlioğlu: "Milletvekiline Edilen Hakaret Umurunda Değil"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na bir polisin hakaret etmesiyle ilgili soru önergesine TBMM İçtüzüğü'nü gerekçe göstererek yanıt vermedi. Gergerlioğlu, Şentop'a "Milletvekilinin çiğnenen hakları umurunda değil, milletvekilinin dokunulmazlığı umurunda değil, milletvekiline edilen hakaret ve küfürler umurunda değil" diye tepki gösterdi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 17 Haziran 2022 tarihinde Ankara Kızılay'daki Saab Kafe önünde DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na bir polisin hakaret etmesiyle ilgili olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Gergerlioğlu, 27 Haziran 2022 tarihli önergesinde, Şentop'a Emniyet Genel Müdürlüğü'nün olayın ardından yaptığı "Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili…" ifadelerini anımsatarak "Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan teşkilata yönelik düşmanlığı ile bilinen milletvekilleri listesi olduğu iddiası doğru mudur? TBMM Başkanlığı'na bu liste iletilmiş midir? Eğer iletilmişse bu listede hangi milletvekilleri bulunmaktadır" diye sormuştu.

TTBMM Başkanı Şentop adına TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Gergerlioğlu'nun önergesine yanıt verdi. Bilgiç, yanıtında şunları belirtti:

"Bir milletvekili hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama soru konusu edilmiştir. TBMM İçtüzüğü'nün 100'üncü maddesi uyarınca TBMM Başkanlığı'ndan 'Başkanın, Başkanlık Divanının, Başkanlık Divanı üyelerinin ve Danışma Kurulunun TBMM faaliyetleri ile ilgili görevleri hakkında' yazılı soru sorulabilmesi mümkündür.

Diğer taraftan soru önergenizin içeriğiyle aynı konu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na yöneltilen 7/68315 esas numaralı önergeniz ile İçişleri Bakanlığı'na yöneltilen 7/68344 numaralı önergeniz işleme alınmıştır ve muhataplarına gönderilmiştir."

"MECLİS BAŞKANLIĞI MİLLETVEKİLİNİN HAKKINI VE HUKUKUNU KORUMAK ZORUNDA"

Gergerlioğlu, TBMM İçtüzüğü'nün 100'üncü maddesi gerekçe gösterilerek soru önergesine yanıt verilmemesini şöyle değerlendirdi:

"Bu maddeye sığınarak, bir milletvekilinin uğradığı, toplumun her farklı kesiminin de tepki gösterdiği, konsensus oluştuğu bir hakaret karşısında Meclis Başkanlığı bir maddeye sığınıyor. Bu Meclis Başkanlığı milletvekillerinin hakkını ve hukukunu korumak zorundaki milleti vekiller temsil etsin."

Gergerlioğlu, TBMM Başkanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nı karşısına almak istemediğini vurgulayarak, "Milletvekilinin çiğnenen hakları umurunda değil, milletvekilinin dokunulmazlığı umurunda değil, milletvekiline edilen hakaret ve küfürler umurunda değil. Gerçekten utanç verici bir hal. O milletvekilinin bir polis memuru tarafından uğradığı muamele sonrası koca Meclis Başkanı'nın bu denli sessiz kalması, üstüne sorulan soruları bile çeşitli taktiklerle geçiştirmesi kabul edilebilir bir durum değil" dedi.