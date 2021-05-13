TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hukukçu olmaya ortaokul sıralarında karar verdiğini belirtti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hukukçu olmaya ortaokul sıralarında karar verdiğini belirtti

13.05.2021 20:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hukukçu olmaya ortaokul sıralarında karar verdiğini belirtti, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hukukçu olmaya ortaokul yıllarında karar verdiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hukukçu olmaya ortaokul yıllarında karar verdiğini söyledi.

Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayın yapan "Süleymanpaşa TV"ye canlı yayın konuğu olarak katıldı.

Rumeli İskelesi'nden yapılan yayında Şentop, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in sorularını yanıtladı. Şentop sorular üzerine hayatından örnekler verdi, akademisyenlik dönemlerine ve siyasete girişi gibi konulara değindi.

Yüksel'in "Hukukçu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusuna Şentop, hukukçu olmaya ortaokul sıralarında karar verdiğini söyledi.

1980 askeri darbesinin etkilerini yaşamasının da hukukçu olma isteğini artırdığını ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"O çerçevede Türkiye'de bir mücadele, bir ideal için, bir dava için bir mücadele yürütecekseniz. Bunu, bu mücadeleyi yürütmeyi kolaylaştıracak şeyin hukukçu olmak kanatindeydim. Yani hukuk yoluyla hukuku bilerek mücadele etmek, hukukçu olarak mücadele etmenin daha önemli, daha etkili, daha faydalı olacağına kanaat getirmiştim.

Daha sonraki yıllarda hukuk okudukça, hukuk fakültesine girdikten sonra bu konuda daha derinleşmenin, daha etraflı bilgi sahibi olmanın, akademisyenliğin önemini anladım ama akademisyen olmasaydım yine hukukçu olurdum, belki avukatlık yapardım, hukukçuluk dışında bir şey düşünmedim."

Öğrencilik yıllarında Erdoğan'ın kendilerine desteklerini anlattı

Öğrencilik yıllarında o zamanlar İl Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok desteklerini gördüklerini aktaran Şentop, bir anısını şöyle paylaştı:

"O zaman da Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da il başkanıydı. Gençlik faaliyetleriyle ilgili olduğu zaman biz irtibat halindeydik. 1988 yılından bahsediyorum. Dergiyi çıkartırken bizi destekleyen 2 kişiden birisiydi. Birisi Mahmut Toptaş Hoca (kendisinden o zaman İslam hukuku dersleri alırdık ayrıca fakülte dışında). Birisi de Cumhurbaşkanımızdı. Hatta bizim ofis olarak tuttuğumuz çok küçük bir yer şu an üzerinde bulunduğumuz mekan kadar bir yerdi orası. Orayı kiralamışız fakat yere serecek bir halımız, yok masamız yok, sandalyemiz yok.

O zaman Cumhurbaşkanımıza gitmiştik. 'Tayyip ağabey' diyorduk arkadaşlarımızla beraber. O zaman kendi evindeki masayı yemek masasını 'gidin alın' dedi 'onu kullanın' dedi. Bu şekilde bizi her zaman o zamanlarda da desteklerdi. Bir takım gençlerin katılması gereken programlar olursa bizi yönlendirirdi 'siz gidin katılın' diye gönderirdi."

Sosyal medya kullanımıyla ilgili bir soruya da TBMM Başkanı Şentop, sosyal medyanın gelişen olaylara hızlıca vakıf olma açısından iyi ancak denetimsiz bir alan olması nedeniyle de zaman zaman manipulatif olaylara neden olduğunun altını çizdi.

Yüksel'in dünyanın değişik ülkelerinden Türkiye'nin nasıl göründüğü yönündeki sorusuna Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ve millet bütünleşmesini sağladığını, bunun da ülkeye itibarı getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda önemli mesafeler aldığını anlatan Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyayı da bu çerçevede bir bütünlük içinde değerlendirmek lazım. Bundan 20 sene önceki dünya ile karşı karşıya değiliz, dolayısıyla bizim sanki 30, 40 sene öncesinin dünyasında yaşıyormuşuz gibi bir değerlendirme yaparsak bundan doğru sonuçlar çıkartamayız. Bu sebeple yeni bir dünya kuruluyor 20. yüzyılın anlayışları, paradigmaları bitti.

21. yüzyılın dünyasında yeni anlayışlara ihtiyaç var. Buna baktığımızda dünyada geleceğe yönelik analiz yapanlar önümüzdeki yüzyılda öne çıkacak üç beş ülke ismi sayın denildiğinde Türkiye'yi bu ülkeler içerisinde sayıyor. "

Yüksel, program sonunda Şentop'a Tekirdağ'a katkıları için teşekkür etti.

Mustafa Şentop, Sosyal Medya, Türkiye, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hukukçu olmaya ortaokul sıralarında karar verdiğini belirtti - Son Dakika


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