Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore Görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore Görüştü

16 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştüANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştü

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştü.
TBMM Başkanı Şentop ile Kabore TBMM Başkanı'nın makamında görüştü. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti. Kabore, 15 Temmuz'da hasar gören Şeref Holü'nü ve Genel Kurul Salonu'nu ' ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:49 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Burkina, Mustafa Şentop, Politika
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