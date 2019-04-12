TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore Görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştüANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:49 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ile Burkina
Faso Cumhurbaşkanı
Roch Marc Christian Kabore görüştü
ANKARA - Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştü.
TBMM Başkanı Şentop ile Kabore TBMM Başkanı'nın makamında görüştü. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti. Kabore, 15 Temmuz'da hasar gören Şeref Holü'nü ve Genel Kurul Salonu'nu ' ziyaret etti.
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