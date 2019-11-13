Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı.
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı. - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı.

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı., System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı. - ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Şentop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:33 Kaynak: İHA
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