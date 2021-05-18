TBMM Başkanı Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf ile telefonda görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf ile telefonda görüştü

18.05.2021 18:10
TBMM Başkanı Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf ile telefonda görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, işgalci İsrail'e, güçlü ve caydırıcı bir ders verilmesi için derhal ve somut adımlar atılması gerekmektedir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, işgalci İsrail'e, güçlü ve caydırıcı bir ders verilmesi için derhal ve somut adımlar atılması gerekmektedir. Uluslararası toplumun pasif ve çelişkili tavrı, Filistin halkı için bedeli çok ağır olan bir zaman kaybıdır." dedi.

Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin, tarihi derinlik, halklar arasındaki kültürel yakınlık, sağlam beşeri bağlar ve komşuluk hukukuna dayandığını belirten Şentop, "Bulunduğumuz coğrafyada ülkelerimizi etkileyen karmaşık meselelerin mevcudiyeti; yüksek seviyeli bir diyalog ortamının devamını zaruri kılmaktadır." diye konuştu.

Şentop, başta iki ülke Cumhurbaşkanları olmak üzere, ilgili makamlar arasındaki siyasi diyaloğun ve temas trafiğinin, Kovid-19 salgınına rağmen devam ettirilmesinin, ilişkilerin kuvvetlendirilmesine yönelik ortak iradenin bir tezahürü olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında ilişkileri daha üst seviyeye taşıma anlamında parlamentolar arasında da bir kararlılık olduğunu gözlemlediğini dile getiren Şentop, salgının Türkiye'yi de İran'ı da etkilediğini anımsattı.

Şentop, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara da şifa diledi.

"Hüzünlü bir bayram geçirdik"

TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

"İslam dünyası için, istikbal için, ümitvar olsak da maalesef hüzünlü bir bayram geçirdik. Filistin'den gelmeye devam eden ve dozajı mütemadiyen artan acı haberler hepimizi derinden rencide ediyor. Filistin'e yönelik baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan alçak saldırıları, Gazze'de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar tırmanan vahim durumu gördükçe Filistin için endişe etmemek mümkün değil. İşgalci İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz.

Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla arkalarında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, işgalci İsrail'e, güçlü ve caydırıcı bir ders verilmesi için derhal ve somut adımlar atılması gerekmektedir. Uluslararası toplumun pasif ve çelişkili tavrı, Filistin halkı için bedeli çok ağır olan bir zaman kaybıdır."

Şentop, bu meseleye en kısa zamanda ve en kuvvetli şekilde tepki verilmesi için uluslararası parlamenter teşkilatların, acilen harekete geçirilmesi gerektiğini bildirerek, "Bu konuda hemfikir olduğumuzu biliyorum. 2012 senesinde ilk toplantısına ev sahipliği yaptığımız İSİPAB'ın Filistin Komitesi'ni 24 Mayıs'ta Tahran'da toplantıya çağırmayı arzu ettiğinizi öğrendim. Filistin ile ilgili yapılacak her toplantıya dünyanın neresinde olursa olsun katılmayı arzu ederiz ve özellikle sizin davetinize icabet etmeyi çok arzu ederim." ifadelerini kullandı.

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf da "Filistin'de yaşananlar kabul edilemez. Bütün parlamentolar, tüm İslam halkı Filistin meselesinde sahneye çıkmalıdırlar. Sizi İran'a davet ediyorum. Sizi İran'da ağırlamaktan mutluluk duyacağım." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf ile telefonda görüştü

Mustafa Şentop, Filistin, İslam, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf ile telefonda görüştü - Son Dakika


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