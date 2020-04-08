Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani le görüştü - Son Dakika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani le görüştü
6 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şentop, Laricani ile görüşmesine ilişkin, "Sayın Laricani'ye geçmiş olsun ve şifa dileklerimi ilettim. Kendisi sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyledi" dedi.
İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Laricani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alınarak tedavisine başlandığı aktarılmıştı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:34 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil