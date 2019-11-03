TBMM Başkanı Mustafa Şentop Japonya'da
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Şentop'un yakıt ikmali için Kazakistan'a inişinden detaylar Şentop'un Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı Bosko ile görüşmesinden detaylar Şentop'un Tokyo'ya inişinden detaylar TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne...
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:41 Kaynak: AA
Şentop'un yakıt ikmali için Kazakistan'a inişinden detaylar
Şentop'un Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı Bosko ile görüşmesinden detaylar
Şentop'un Tokyo'ya inişinden detaylar TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geldi.
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