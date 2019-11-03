Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Japonya'da
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop Japonya'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Japonya'da

7 saat önce

Şentop'un yakıt ikmali için Kazakistan'a inişinden detaylar Şentop'un Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı Bosko ile görüşmesinden detaylar Şentop'un Tokyo'ya inişinden detaylar TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne...

Şentop'un yakıt ikmali için Kazakistan'a inişinden detaylar

Şentop'un Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı Bosko ile görüşmesinden detaylar

Şentop'un Tokyo'ya inişinden detaylar TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Japonya'da

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:41 Kaynak: AA
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