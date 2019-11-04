TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması -Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme -Hollanda Meclis Başkan vekili Ockje Tellegen ile görüşme -Japonya Danışma Meclis Başkanı Akiko Santo ile görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi...
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:08 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
-Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme
- Hollanda Meclis Başkan vekili Ockje Tellegen ile görüşme
- Japonya Danışma Meclis Başkanı Akiko Santo ile görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için bulunduğu Tokyo'da, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme gerçekleştirdi.
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