Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması -Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme -Hollanda Meclis Başkan vekili Ockje Tellegen ile görüşme -Japonya Danışma Meclis Başkanı Akiko Santo ile görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

-Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme

- Hollanda Meclis Başkan vekili Ockje Tellegen ile görüşme

- Japonya Danışma Meclis Başkanı Akiko Santo ile görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için bulunduğu Tokyo'da, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:08 Kaynak: AA
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