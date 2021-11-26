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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Ganim ile bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Ganim ile bir araya geldi Açıklaması

26.11.2021 14:49
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Ganim ile bir araya geldi Açıklaması

İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ilk görüşmesini Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah El Ganim ile yaptı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ilk görüşmesini Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah El Ganim ile yaptı.

Katar Şura Meclisine kısa süre önce seçilmesinden dolayı Ganim'i tebrik eden ve görevinde muvaffakiyetler dileyen Şentop, "Dostluğumuzun ve kardeşliğimizin müşterek iradesini gösteren parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin, önümüzdeki dönemde daha da ileriye taşınacağına inancım tamdır." dedi.

Şentop, Türkiye ve Katar arasında gerek halklar arasındaki kardeşlik bağlarının gerekse iki ülke liderlerinin ortak siyasi iradelerinin ikili ilişkileri her alanda mükemmel seviyeye çıkardığını vurguladı.

Şentop "Son dönemde bölge ülkeleri arasında yeniden tesis edilen üst düzey diyaloglara büyük önem atfediyoruz. Uluslararası platformlarda sergilediğimiz dayanışmamıza, bölgemizde güvenliğin temini ile barış ve istikrarın tesisi için attığımız adımlarda eş güdümün sürdürülmesine büyük önem atfediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Katar arasında 7 Aralık'ta gerçekleştirilmesi öngörülen Yüksek Stratejik Komite'nin 7'nci toplantısına değinen Şentop, "İkili ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek, ekonomik ve ticari ilişkilerimiz başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını genişletecek ve Türkiye-Katar dostluğunu bir kez daha ortaya koyacaktır." dedi.

2018'den bu yana Türkiye'nin yürüttüğü Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Dönem Başkanlığını, Ocak 2020'de Türkiye'de yapılacak toplantıda Katar'ın üstlenmesinin kendilerini memnun edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak, Katar'ın bölgesel ve uluslararası meselelerdeki görüşlerini ve hedeflerini her daim destekliyoruz. Ortaya koyduğunuz iş birliği anlayışının bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağladığının altını çizmek istiyorum. Asya'nın uluslararası siyasetteki öneminin giderek arttığını, küresel dengelerin yeniden şekillendiği bir coğrafyayı kapsadığını hepimiz biliyoruz.

APA da bu coğrafyanın parlamentoları arasında ilişkiler ve iş birliğinin güçlenmesi için kurumsal bir platform sunuyor. Bu sayede APA'nın böyle bir dönemde önemli bir rol oynayabileceği düşüncesindeyiz. Bu anlayışla Katar'ın Dönem Başkanlığının APA'ya ve Asya Parlamentoları arasındaki parlamenter diplomasiye büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyiz."

"İhtilafların kapsamlı çözümü yönündeki tüm çabaları destekliyoruz"

Şentop, APA dönem başkanlığı sürecinde Katar'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Körfez bölgesinin güvenliği ve istikrarı, Türkiye açısından kilit öneme sahiptir. Körfez İş Birliği Konseyi'nin (KİK) stratejik ortağı olarak Arap Dörtlüsü ile Katar arasındaki gelinen aşamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Ulusların egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde ihtilafların kapsamlı çözümü yönündeki tüm çabaları destekliyoruz.

Ülkemizle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında da son dönemde üst düzey temaslar gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde bu temasların artarak sürmesini bekliyoruz. Körfez ülkelerinin yanı sıra Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) ile kurumsal ilişkilerimizi ve iş birliğimizi geliştirmeye hazırız."

Şentop, Ganim ve heyetini, TBMM'nin ev sahipliğinde 9-10 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek İSİPAB 16. Konferansı'na bir kere daha davet etti.

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Ganim ile bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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