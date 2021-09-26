Son dakika haber: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kazakistan'a gitti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Nur-Sultan ve Türkistan şehirlerini kapsayan bir ziyaret için Kazakistan 'a gitti.

Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış

Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık