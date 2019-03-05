TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de - Lefkoşa
1 saat önce
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Ercan Uluslararası Havalimanı'nda karşılanması LEFKOŞA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret amacıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Ercan Uluslararası Havalimanı'nda karşılanması LEFKOŞA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret amacıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. TBMM Başkanı Şentop, Ercan Uluslararası Havalimanı'nda KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:15 Kaynak: AA
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