GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ağustos 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ağustos 2022

09.08.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ağustos 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılacak.

(Konya/20.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükdöllük köyünde ayçiçeği tarlasında çiftçi ziyareti yapacak, partisinin milletvekilleriyle grup toplantısında bir araya gelecek, Edirne kanaat önderleri toplantısına katılacak, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Edirne/10.00-17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "13. Büyükelçiler Konferansı"na katılacak.

(Ankara/10.45)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ortaköy Köy Yaşam Merkezi açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısı ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısının ardından Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Uşak/11.00-15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılacak.

(Mersin/12.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın 2. gününde büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/16.30)

SPOR

1- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek; oyunların resmi açılış töreni yapılacak.

(Konya/20.00)

2- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü iç sahada Bitexen Giresunspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

(İstanbul/10.30)

3- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, muharrem ayı iftar programında konuştu Açıklaması TBMM Başkanı Şentop, muharrem ayı iftar programında konuştu Açıklaması TBMM Başkanı Şentop: 'Mezhep çatışmaları ve etnik farklılıklar üzerinden güç devşirmeye çalışanlar Türkiye'nin hala eski Türkiye olduğunu... TBMM Başkanı Şentop: 'Mezhep çatışmaları ve etnik farklılıklar üzerinden güç devşirmeye çalışanlar Türkiye'nin hala eski Türkiye olduğunu...
Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:56 6 gollü nefes kesen mücadele! Fenerbahçe ilk haftada ligin yeni takımı Ümraniyespor'a takıldı
23:51 Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor? Gültekin Uysal açıkladı
23:16 Galatasaray'ın yeni yıldızları Mertens ve Torreira'nın arasında gülümseten "kebap" diyaloğu
22:31 Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı
22:22 Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sürpriz: Sayın Cumhurbaşkanım
21:46 Kahvedeki vatandaşların Beyoğlu'nda yürüyen güzel mankene bakışları dikkat çekti
21:45 Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy dizi çekiminde ölümden döndü
21:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra cemevi ziyaretinde bulundu
21:21 Galatasaray, Dries Mertens transferinin maliyetini KAP'a bildirdi
21:20 Oğlunun darp edildiğini gören baba pompalıyla dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 00:08:52. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ağustos 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement