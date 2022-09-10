Şentop, sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Kovid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası iş birliğini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop'un Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı - Son Dakika

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