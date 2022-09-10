TBMM Başkanı Şentop'un Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile telefonda görüştü.
Şentop, sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Kovid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası iş birliğini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
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