TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Kudüs meselesi, 20. yüzyılın en önemli meselesidir, kilit meselesidir." - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Kudüs meselesi, 20. yüzyılın en önemli meselesidir, kilit meselesidir."
29.11.2020 12:03
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Kudüs meselesi, 20. yüzyılın en önemli meselesidir, kilit meselesidir.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Kudüs meselesi, 20. yüzyılın en önemli meselesidir, kilit meselesidir."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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