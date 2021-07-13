Üye Girişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

13.07.2021 14:30
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Filistin'in haklılığı konusunda, dünyada, İslam ülkeleri dışında da olumlu bir kamuoyu oluştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Filistin'in haklılığı konusunda, dünyada, İslam ülkeleri dışında da olumlu bir kamuoyu oluştu. Bölge ülkeleri de bunu doğru bir şekilde değerlendirmeli." dedi.

Kuveyt'teki temasları kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Şentop, Kuveyt'in Türkiye için özel bir yere sahip olduğuna işaret ederek, salgın sürecinin başlangıcından bu yana ilk resmi ziyaretini Kuveyt'e gerçekleştirdiğini söyledi.

Mustafa Şentop, ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını getirdiğini ifade etti.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirten Şentop, iki ülkenin uluslararası platformlarda da ortak tutum ve tavır sergileyecek noktada olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin halkları arasındaki ilişkiye de dikkati çeken Şentop, nüfusa oranla Türkiye'ye gelen turist sayısı bakımından Kuveyt'in birinci sırada yer aldığına işaret etti.

Sosyal ve kültürel bakımdan yakınlığa da değinen Şentop, Türk dizilerinin Kuveyt'te izlenme oranlarının da bunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Mustafa Şentop, Yunus Emre Kültür Enstitüsünün Kuveyt'te faaliyete geçmesiyle birlikte sosyal ve kültürel alandaki gelişmelerin ivme kazanacağını kaydetti.

Şentop, Kuveyt'teki temaslarında özellikle Filistin davasına dikkati çektiğini belirterek, Filistin'de yaşananların yalnızca bölgeyi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele olduğunu vurguladı.

Ağır aksak da işlese uluslararası bir hukukun bulunduğunu ifade eden Şentop, ancak İsrail'in bu hukuku ihlal eden ve her zaman sınırları aşan bir tutum içerisinde olduğuna dikkati çekti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Kuveyt'in parlamenter gelenek bakımından önemli bir ülke olduğunu anımsattı.

Körfez ülkelerinde yaşanan ihtilaflarda Kuveyt'in üstlendiği arabulucu rolünü takdirle izlediklerini anlatan Şentop, "Biz de Türkiye olarak, bölgede yaşayan insanları birleştiren hususların çok daha fazla olduğu kanaatindeyiz. İhtilaf olarak ortaya konulan hususların ise daha az ve ehemmiyetsiz olduğu görüşündeyiz." diye konuştu.

"Bölgedeki sorunları bölge ülkeleri çözmeli"

Bölgedeki sorunları, bölgede yaşayan halkların ve onların yöneticilerinin ele alması gerektiğine dikkati çeken Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki sorunları bölgedeki ülkeler çözmeli. Bölge dışındaki ülkelere bel bağlamanın, onların eliyle bölgemizin sorunlarını çözmeye çalışmanın, bölgeye barış değil, aksine kan ve gözyaşı getirdiğini hepimiz müşahede ettik. Devletler kendi halklarına güvenmeliler, halklarının çıkarlarını üstün tutmalılar. Kendi çıkarlarını, başkalarının talep ve arzularının üstünde tutmalılar. Halklarına güvenmeliler. Türkiye, başından beri bu tutum içindedir. Bölge dışındaki ülkelerin emel ve arzularına göre hareket etmekle bir yere varılamayacak."

Mustafa Şentop, Türkiye'nin dış politikasının temelinin, ilkesel ve insanı esas alan temeller olduğunu ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) içinde daimi Filistin Komitesi bulunduğunu anımsatan Şentop, bu komitenin yılda en az bir kere toplandığını söyledi.

Filistin Daimi Komitesi'nin bu yıl İstanbul'da toplanmasını arzu ettiklerini belirten Şentop, "İnşallah Eylül ayı içinde bu toplantımızı yapacağız, davetini duyuracağız." bilgisini paylaştı.

"Türkiye, menfaat ve çıkarlarına halel getirecek işlere asla müsaade etmez"

Mustafa Şentop, 20. yüzyılda, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan uluslararası paradigmanın iki kutuplu bir dünya anlayışı olduğuna işaret ederek, "O zaman ülkelerin işleri kolaydı; her olayla ilgili olarak bir politika belirlemeniz gerekmiyordu. Tabi olduğunuz kutup, blok nasıl hareket ediyorsa siz de ona uyardınız. Artık böyle bir dünya kalmadı. Yeni bir dünya kuruluyor. Tarih boyunca bu dünyanın merkezi Orta Doğu olmuştur. Bütün olaylar buradan şekillenmiş, savaş-barış bu bölgede belirlenmiş." dedi.

Özellikle enerji kaynakları bağlamında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere dikkati çeken Şentop, "Bazı Avrupa ülkeleri, Doğu Akdeniz ile ilgili görüşlerini sunuyorlar. Batı Akdeniz'de varlığını sürdüren ülkelerin, Doğu Akdeniz ile ilgili bu anlamda ahkam kesmesini garip buluyorum. Türkiye, menfaat ve çıkarlarına halel getirecek işlere asla müsaade etmez." diye konuştu.

Mustafa Şentop, ramazan ayı içinde İsrail'in saldırıları sonucunda Filistin'de yaşananlar üzerine dünyanın birçok ülkesinden tepki gösterildiğini hatırlattı. Filistin'in haklılığı konusunda, dünyada, İslam ülkeleri dışında da olumlu bir kamuoyu oluştuğunun altını çizen Şentop, bölge ülkelerinin de bunu doğru bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin dış politika ilkelerine değinen Şentop, "Eskiden dünyada şöyle bir anlayış vardı: Bazı ülkelerin sadece hakları, bazı ülkelerin ise sadece mükellefiyetleri vardı. Bazı ülkeler, 'Bütün haklar bizim, sizlerin ise uymaları gereken kurallar var' anlayışında idi. Biz diyoruz ki bütün ülkelerin hakları ve mükellefiyetleri vardır. Herkes hukuka uyacak, hakkına razı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt gezisi kapsamında, Türkiye Büyükelçiliğini, Tarık Recep İslam Sanatları Müzesi'ni ve Büyük Camii de ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Mustafa Şentop, Filistin, Türkiye, Kuveyt, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi 20:02 Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu 20:00 Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi 19:43 Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü 19:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı 18:08 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu 17:46 Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 17:05 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi         
19:45
Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı         
19:32
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar         
19:06
15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi         
18:44
Şahan Gökbakar'a Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi         
17:48
Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı         
17:23
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti         
16:33
Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz! Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!         
15:57
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü         
15:49
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 20:45:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement