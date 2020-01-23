Son Dakika › Güncel › Tbmm başkanı mustafa şentop, kuveytli mevkidaşıyla görüştü tbmm genel kurulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Tbmm başkanı mustafa şentop, kuveytli mevkidaşıyla görüştü tbmm genel kurulu'nu ziyaret etti
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü TBMM Genel Kurulu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:20 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü TBMM Genel Kurulu'nu ziyaret etti
Son Dakika Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı