GÜNDEM / 2 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 2 Ağustos 2022

02.08.2022 09:03
GÜNDEM / 2 Ağustos 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Salih ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören alanı ziyaret edecek.

(TBMM/11.00/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, Erzurum Kongre Binası'nı ziyaret edecek, CHP milletvekilleriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Erzurum/10.00/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu Kütüphanesi Açılışı ve Teknopark İstanbul AŞ ile Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2021 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların istatistiklerine ilişkin açıklama yapacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sırbistan-Kosova sınırında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Belgrad-Priştine) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın medya tanıtım organizasyonu kapsamında, veledrom, atletizm sahası ve olimpik yüzme havuzunu gezip, Karatay Kongre ve Spor Merkezi'ndeki 3x3 basketbol organizasyonunu takip edecek, altı spor kanalının ortak canlı yayınına katılacak.

(Konya/14.00/15.30/17.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor ile Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor'un rakiplerinin yanı sıra Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe ile Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda mücadele eden Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor'un, turu geçmeleri halinde karşılaşacakları takımlar belli olacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2022
Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Başakşehir, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 2 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 2 Ağustos 2022 - Son Dakika
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