TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin...

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe günü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin..., System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe günü toplantıya çağırdı

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama: Gökçek göbeğine kadar bu işin içinde
Muharrem İnce açıkladı! CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası! Muharrem İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
23:36 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Biz verdiğimiz sözü yerine getiririz" - Son Dakika Haber
23:36 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika Haber
23:36 Kozan'da Ermenilerin mülk satın aldığı iddiası - Son Dakika Haber
23:31 Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama: Gökçek göbeğine kadar bu işin içinde - Son Dakika Haber
23:23 AK Partili Hamza Dağ, Menemen'de Muhtarlar Şurası'na katıldı - Son Dakika Haber
22:53 Muharrem İnce açıkladı! CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verecek mi? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:45:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]