Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'da
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'da

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya geldi. Şentop'u havaalanında Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez karşıladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'da

Mustafa Şentop, Parlamento, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de parlamento feshedildi
Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 04:03:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]