TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'da
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:02 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya geldi. Şentop'u havaalanında Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez karşıladı.
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