TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da
7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısına katılmak üzere Meksika'nın Başkenti Mexico'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:55 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısına katılmak üzere Meksika'nın Başkenti Mexico'ya geldi.
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekileri, Mexico City Juarez Havalimanı'nda Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez karşıladı.
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