Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da
Son Dakika Dünya TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısına katılmak üzere Meksika'nın Başkenti Mexico'ya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısına katılmak üzere Meksika'nın Başkenti Mexico'ya geldi.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekileri, Mexico City Juarez Havalimanı'nda Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez karşıladı.


Mustafa Şentop, Meksika, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:55 Kaynak: DHA
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