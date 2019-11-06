Tbmm başkanı mustafa şentop, meksika'da
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'daMeksika, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısına katılmak üzere Meksika'nın Başkenti Mexico'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:00 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da
Meksika, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısına katılmak üzere Meksika'nın Başkenti Mexico'ya geldi.
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekileri, Mexico City Juarez Havalimanı'nda Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez karşıladı.
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