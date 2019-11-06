Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı mustafa şentop, meksika'da
Son Dakika Güncel Tbmm başkanı mustafa şentop, meksika'da

Tbmm başkanı mustafa şentop, meksika'da

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'daMeksika, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısına katılmak üzere Meksika'nın Başkenti Mexico'ya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da

Meksika, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısına katılmak üzere Meksika'nın Başkenti Mexico'ya geldi.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekileri, Mexico City Juarez Havalimanı'nda Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez karşıladı.

Tbmm başkanı mustafa şentop, meksika'da

Mustafa Şentop, Meksika, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 05:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı mustafa şentop, meksika'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]