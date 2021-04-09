TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mimarların Piri Sinan" belgesel filminin galasında konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mimarların Piri Sinan" belgesel filminin galasında konuştu Açıklaması

09.04.2021 20:59
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Müslümanlar, Ayasofya'nınki gibi büyük bir kubbe yapmayı beceremezler" eleştirisine hüzünlenen Mimar Sinan'ın Selimiye'yi inşa ederek, adeta kendi mimari gazasını ilan edecek kadar büyük bir komutan olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Müslümanlar, Ayasofya'nınki gibi büyük bir kubbe yapmayı beceremezler" eleştirisine hüzünlenen Mimar Sinan'ın Selimiye'yi inşa ederek, adeta kendi mimari gazasını ilan edecek kadar büyük bir komutan olduğunu kaydetti.

Şentop, Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen "Mimarların Piri Sinan" adlı belgesel filminin galasında yaptığı konuşmada, Namı Osmanlı sınırlarını aşan Mimar-ı Azam, Piri Mimaran Mimar Sinan'ı, İstanbul'un en gözde mekanlarından olan, iki yanı tarihi binalarla süslü İstiklal Caddesi'nde, eski adıyla Cadde-i Kebir'de bulunan tarihi Atlas Sineması'nda, hayatını ve muhteşem dehasını konu alan belgeseli izleyerek anmak ve hayırla yad etmek üzere bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın "Sinan, bina ilminin keskin kılıcıdır" diyerek kıymetini ilan ettiği, abidevi kültür hazinesinin sahibi bir medeniyetin evladı olmanın haklı gururuna sahip olduğunu vurgulayan Şentop, mekanların ruhtaki derin tesiri düşünüldüğünde, bugün içinde bulundukları tarihi atmosferin tesiri altında "Koca Sinan"ı anmanın ruhlarında ayrı bir heyecan meydana getirdiğini söyledi.

1870'li yıllarda inşa edilen ve 1948'den beri de Beyoğlu'nun en büyük sinemalarından olan Atlas Sineması'nın bugün "Koca Sinan"ı ağırladığını belirten Şentop, emeği geçen İstanbul Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığına, Atlas Sineması Müze Müdürü ve çalışanlarına şükranlarını sundu.

TBMM Başkanı Şentop, Osmanlı İmparatorluğu'nun medar-ı iftiharı, bütün gönül coğrafyalarının mührü "Koca Sinan"ın yüzlerce eserinin hepsi ayrı ayrı bilinemese de onun bir eseri görüldüğünde "Bu eserin mimarı muhakkak Sinan'dır" diye fikir yürütülebileceğini çünkü Mimar Sinan'ın kendine mahsus ve çok belli bir üslup sahibi, özgün bir sanat dehası olduğunu kaydetti.

"Mimar Sinan, Osmanlı kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır"

Sadece Türkiye için değil dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından olan Mimar Sinan'ın, Kayseri'nin Ağırnas Köyü'nden Mimarbaşılığa uzanan öyküsünün kendilerine ilham olmaya devam edeceğini vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"Osmanlı medeniyetinin yapıtaşlarından olan Mimar Sinan, Osmanlı kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Kadim tarihimizin ve hatta bütün gönül coğrafyamızın Mimar Sinan'ı, Osmanlı kültürünün öz evladıdır. Osmanlı gibi büyük bir medeniyet, sadece topraklarının genişliği ve yapılan seferlerinin keyfiyeti ile değil, Koca Sinan gibi ulu bir mimarın, manevi dünyamızı kalıcı eserlere aktarmasıyla inşa edilmiştir. Kültür, bir milletin sahip olduğu bütün maddi ve manevi varlıklardır, bu nokta-i nazardan bakıldığında Sinan, hem maddi hem de manevi bir münşidir.

Sinan'ı sadece maddi yapı inşa eden bir mimar zannedersek büyük bir yanılgı içine düşeriz. O, eserlerini mensup olduğu medeniyetin itikadı ve dünya görüşü ile temellendirerek, meczederek ve tasarlayarak olağanüstü güzellikte eserler veren bir kilit taşıdır. Kubbelerine eklediği fil ayaklarıyla Ayasofya'nın ve Kudüs'te Mescidi Aksa'nın ömrüne ömür katarak İslam Medeniyetini yükselten ve hala ayakta tutan 'payanda dehasıdır.' Arafat'tan Kabe'ye su getiren ve can suyu olan oluklar, kurşunları sökülmüş minaresi yıkılmış olsa da inatla direnmeye devam eden Yunanistan'daki Osman Şah Camii, daha nice isimlerini sayamayacağımız Bulgaristan, Bosna Hersek, Kırım'daki eserler medeniyetimizin izlerini yaşatmaya devam ediyor."

"En büyük tutkusu olan şehirler, yollar ve köprüler onun muhayyilesinde kalıcı izler bırakmıştır"

Mustafa Şentop, Mimar Sinan'ın 1512'de Yavuz Sultan Selim zamanında, Acemi Oğlanlar Ocağı'nda parlak zekası fark edilince Enderun Mektebi'ne alındığını, burada istidatları ve olağanüstü kabiliyetleri dikkat çekince Pargalı İbrahim Paşa'nın okulunda, önce matematik ve marangozluk eğitimleri aldığını, daha sonra ileri mimari eğitimleri tahsil ettiğini dile getirdi.

Mimar Sinan'ın bu vasıflarından önce 40 yaşına kadar askerlik yapmış bir Yeniçeri olduğuna işaret eden Şentop, şöyle devam etti:

"Ordu içinde de farklı zekası ve hüneriyle en önde tanınan ve bilinen bir askerdir. Mısır, Belgrad, Rodos, Mohaç, Viyana, Almanya, Bağdat, Tebriz seferlerine katılması, çok farklı yerlerdeki mimari yapıları görmesi onun dehasının ortaya çıkmasında önemli yer tutmaktadır. Mimar Sinan, asker olması hasebiyle gençlik dönemlerinden itibaren Osmanlı coğrafyasının hemen her beldesini görmüş, bu esnada en büyük tutkusu olan şehirler, yollar ve köprüler daima onun muhayyilesinde kalıcı izler bırakmıştır. Tebriz seferinde, Van gölünde kullanılacak üç kadırganın hızlıca ve başarıyla yapımını tamamlaması ve Boğdan seferi sırasında Prut Irmağı üzerinde 13 günde yaptığı köprüyle sahip olduğu hüneri defalarca ortaya sermiştir. Ordunun yol ve köprü yapımlarında daima en önde Mimar Sinan vardır."

Şentop, Mimar Sinan'ın bu kabiliyetleri sebebiyle padişahların verdiği birçok makam ve rütbenin de sahibi olduğunu hatırlatarak, 1538'de, genç yaşında Osmanlı yapı işlerinden sorumlu mimarbaşı olduğunu ve neredeyse 50 yıl kesintisiz olarak eserler verdiğini ifade etti.

"Selimiye'yi inşa ederek adeta kendi mimari gazasını ilan edecek kadar büyük bir komutan"

"(Müslümanlar, Ayasofya'nınki gibi büyük bir kubbe yapmayı beceremezler) eleştirisine hüzünlenen Mimar Sinan, Selimiye'yi inşa ederek, adeta kendi mimari gazasını ilan edecek kadar büyük bir komutandır." diyen Şentop, Mimar Sinan'ın bu büyük eserlerin yanı sıra tasarımlarında küçük ve kubbesiz camiler yaparak, farklı mimari güzellikler denediğinin de hatırlatılması gerektiğini vurguladı.

Mimar Sinan'ın yapacağı eseri, binanın bulunduğu yerin fiziki ve kültürel bağlamına uygun olarak inşa ettiğini aktaran Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun her eseri bulunduğu şehrin dokusuyla uyumlu olarak şehircilik anlayışıyla ortaya konmuştur. Malumunuz UNESCO, üstün evrensel yapıları insanlığın ortak mirası olarak kabul eder. Mimar Sinan'ın son eseri Selimiye Camii, 2011 yılında UNESCO listesine dahil edilmiştir. Selimiye Camii tüm dünya insanlarının ortak mirasıdır. Beş padişah dönemi yaşamış, üç Osmanlı sultanına mimarbaşılık yapmış ve 50 yıl boyunca sürekli çalışmış Koca Sinan, aynı zamanda sayısız öğrenci yetiştirmiş tek kişilik bir okuldur. Eserleri teknik anlamda kusursuz olup her türlü mühendislik inceliğine sahiptir; aynı zamanda estetik olarak yüksek bir zevki temsil etmektedir. Hikayesini hepimiz biliriz, Süleymaniye'nin yapıldığı dönemlerde aydınlatma yüzlerce kandille sağlanıyordu. Mimar Sinan, müthiş matematik zekasıyla kandillerin islerini bir noktada toplamayı başarmıştı. Aydınlatma için kullanılan 4 bin mumun isini, 'is odasında' toplamış, taç kapı üzerinde açılan 4 delikten gelen mumların isleri, enerjilerin değişim noktası olan bu yerde toplanmıştır. Buradan üretilen kaliteli mürekkep de sarayda fermanların yazımında kullanılmıştır. Çok sonraları 'Batılı geometrinin henüz tarif edemediği devirde dış minare aleminin ve is odası kubbe noktalarını tariflediği dairelerin sönen bir sinüs eğrisi çizdiği' fark edilmiştir."

"Süleymaniye'de kullandığı teknoloji Batı üniversitelerinde ileri seviyede ders olarak işlendi"

Mimar Sinan'ın Süleymaniye'de kullandığı bu teknolojinin, Batı üniversitelerinde ileri seviyede ders olarak işlendiğini dile getiren Şentop, "Türkiye'de ve dünyada hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılmış, binlerce araştırma yapılmış ve yapılmaya da devam ediliyor.Resmi tarih kitaplarında 'Parmaklarında bin marifet', 'Zihni ve zekası ile çağın Aristo'su', 'Bugün Öklid yaşasaydı Mimar Sinan'a yamak olurdu' gibi cümlelerle övülmüştür. Sinan'a yapılan bu atıflar, döneminin en önemli tarihçilerinin eserlerinde onun ne derecede yüksek bir kabul gördüğünü göstermesi bakımından çok önemlidir. Herkes biliyor ki Sinan'ın her bir eseri ayrı bir aşkla yapılmış, gerçek bir samimiyetin ve gönülden taşan hissiyatın ürünleridir. Ölümünden sonra yeğenlerine ruhuna okunmasını arzu ettiği sureleri vasiyet eden bu titiz Müslüman, bugün en sevdiği yer olan Süleymaniye'nin yanında küçük bir köşede, onu ebediyete taşıyan kendi tasarladığı türbede medfundur." ifadelerini kullandı.

Şentop, Mimar Sinan'ın, vasiyetine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Vasiyetinde şöyle der, 'Umut ederim ki zamanın sonuna ve kıyamete kadar yaptıklarıma göz gezdirecek temiz yürekli insanlar çabamdaki ciddiyet ve gayreti öğrendiklerinde, insaflı bir gözle baktıklarında, beni hayır dua ile anarlar. İnşallah' Vasiyetinde arzu ettiği gibi Koca Sinan'ı hayır ve rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hak kabrini nur, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Yakın arkadaşı ve hayat hikayesini yazan Sai Çelebi'nin Sinan'ın mütevazi türbesinin dış duvarındaki kitabede bulunan dizeleriyle söylemek gerekirse, 'Yattığı yeri hüda kılsın, anın bağı cinan, Geçdi bu demde cihandan, piri mimaran Sinan.' İnsan-eser ilişkisini en güzel anlatan, mimarların pirinin belgeselini izlemeyi sabırla bekliyorum. Piri Mimaran Sinan'ı anmamıza vesile olan bu etkinliği organize eden valiliğimize tekrar teşekkür ediyorum."

Mustafa Şentop, Mimar Sinan, Belgesel, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Mimarların Piri Sinan' belgesel filminin galasında konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye 4 milyonluk sürpriz! Sevinçten havalara uçtu Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye 4 milyonluk sürpriz! Sevinçten havalara uçtu Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti         
00:20
Ramazan bayramı için tatil planı yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber Ramazan bayramı için tatil planı yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber         
23:57
Amirallerin bildirisiyle ilgili bomba iddiayı Kılıçdaroğlu da dile getirdi: Metni değiştiren kişiyi bulsunlar Amirallerin bildirisiyle ilgili bomba iddiayı Kılıçdaroğlu da dile getirdi: Metni değiştiren kişiyi bulsunlar         
22:51
90'lı yıllarda 10 yıldan fazla hapis yattı! İşte operasyon düzenlenen Sedat Peker'in suç karnesi 90'lı yıllarda 10 yıldan fazla hapis yattı! İşte operasyon düzenlenen Sedat Peker'in suç karnesi         
21:20
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın         
19:25
İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu         
18:44
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı         
15:35
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor         
14:15
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı         
10:10
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 03:41:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mimarların Piri Sinan" belgesel filminin galasında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei