Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı
Son Dakika Güncel Haber

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda oyunu kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda oyunu kullandı.
Şentop, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Üsküdar'daki Sabri Artam Vakfı İlkokulu'na eşi Sabriye Şentop ve kızı Seniha Begüm Şentop ile birlikte geldi.
Okulda, "3174" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek sandık görevlileri ile selamlaşan Şentop, eşi ve kızının ardından "Hayırlı olsun" diyerek zarfı sandığa attı.
Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Şentop, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararla İstanbul'da Büyüküşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin bugün yenilendiğini belirterek, "Sükunet içerisinde seçimlerin bugün yapılacağını görüyoruz hep beraber. Katılım iyi gözüküyor. Ben İstanbulumuz için, Türkiyemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
İstanbul'da 31 Mart'ta seçime katılım oranının, Türkiye genelindeki orana göre düşük olduğunu ifade eden Şentop, "Herhalde Türkiye ortalamasını, 31 Mart'taki ortalamasını bugün aşacaktır diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:57 Kaynak: AA
İstanbul, Üsküdar, Mustafa Şentop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü Son dakika! Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 13:05:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]