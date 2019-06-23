TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı
37 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ailesiyle Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda oyunu kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:25 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, ailesiyle Üsküdar
Sabri Artam Vakfı İlkokulunda oyunu kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, eşi Sabriye ve kızı Seniha Begüm Şentop ile birlikte oyunu kullanacağı Sabri Artam Vakfı İlkokuluna geldi. 3174 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Şentop, "Hayırlı olsun" diyerek oyunu sandığa attı.
Oy kullanma işleminden sonra açıklama yapan Şentop, "Yüksek seçim kurulu'nun verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenileniyor. Güzel bir havada. Milletimizde seçim konusunda tecrübeli sukunet içerisinde seçimlerin yapılacağını görüyoruz Hep beraber. katılım iyi görünüyor. Hayırlı olmasını diliyorum.İstanbulumuz için,Türkiyemiz için milletimiz için. İstanbul'un 31 Mart'taki zaten Türkiye genelindeki katılıma göre katılım oranı düşüktü. Az da olsa 31 Mart'taki ortalamayı geçeceğini umut ediyorum" diye konuştu.
Okul bahçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Şentop, sohbet edip fotoğraf çektirdi.
- İstanbul
Dışişleri'nden ABD'nin "Dini Özgürlükler Raporu"na sert tepki
71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi
CHP'li Tanal: Zarflarda milletvekili seçimi yazıyor
Son dakika! Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir