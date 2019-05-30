Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti
Son Dakika Politika Haber

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti

50 dakika önce

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni sisteme göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzük hazırlanması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti, System.String[]
ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni sisteme göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzük hazırlanması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Şentop, gazetecilerin, Türk milletinin, İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. İç tüzükle ilgili soru üzerine Şentop, 24 Haziran'dan sonra yeni sistemle çelişen bazı hükümlerde değişiklik yapıldığını söyledi. Şentop, "Şu anda işleyişi aksatan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. İç tüzük Parlamenter sistemin mantığıyla hazırlanmış. Yeni sisteme göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzük hazırlanması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

'TBMM'nin kuruluşlunun yüzüncü yılı dolayısıyla ne gibi etkinlikler planlıyorsunuz' sorusu üzerine Şentop, "Daha sonraki yıllarda hatırlanacak bir takım programlar yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Güvenlik önlemlerinin arttırılmasına ilişkin soruya Şentop, "Meclis'teki güvenlik sistemimiz gayet iyi işliyor. Sistemin iyi çalıştığını öğrenmiş olduk. İlave güvenlik tedbirlerine gerek yok" şeklinde yanıt verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:23 Kaynak: İHA
Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye, Mustafa Şentop, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı Son Dakika! Köprü cezalarına af getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 20:13:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]