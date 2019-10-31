Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Parlamentomuzda dün alınan karar da ABD'nin tarihine ilişkin bir...
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Parlamentomuzda dün alınan karar da ABD'nin tarihine ilişkin bir...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Parlamentomuzda dün alınan karar da ABD'nin tarihine ilişkin bir...

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Parlamentomuzda dün alınan karar da ABD'nin tarihine ilişkin bir karar değildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Parlamentomuzda dün alınan karar da ABD'nin tarihine ilişkin bir karar değildi. Eğer ABD'nin kısa ama kirli ve kanlı tarihini biz parlamento olarak konu edinsek herhalde parlamentomuzun uzun zaman başka bir faaliyet yapmadan Amerikan tarihindeki olaylarla ilgili kararlar alması lazım"

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Şentop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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