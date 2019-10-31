TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Parlamentomuzda dün alınan karar da ABD'nin tarihine ilişkin bir...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Parlamentomuzda dün alınan karar da ABD'nin tarihine ilişkin bir karar değildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:36 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Parlamentomuzda dün alınan karar da ABD'nin tarihine ilişkin bir karar değildi. Eğer ABD'nin kısa ama kirli ve kanlı tarihini biz parlamento olarak konu edinsek herhalde parlamentomuzun uzun zaman başka bir faaliyet yapmadan Amerikan tarihindeki olaylarla ilgili kararlar alması lazım"
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