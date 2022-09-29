BUDAPEŞTE - TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.
Gül Baba
Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.
Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.
Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.
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