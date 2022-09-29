Her hareketi olay olan Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını: Kız tüm için görünüyor

Bir meslek grubu için belge zorunluluğu getirildi! Artık her önüne gelen yapamayacak

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › BUDAPEŞTE - TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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