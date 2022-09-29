BUDAPEŞTE - TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

BUDAPEŞTE - TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti

29.09.2022 20:09

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü
Kaynak: AA

Gül Baba Türbesi, Mustafa Şentop, Macaristan, Gül Baba, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BUDAPEŞTE - TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 22:32:41. #1.12#
SON DAKİKA: BUDAPEŞTE - TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement