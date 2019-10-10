Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu
Son Dakika Genel TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah namazı sonrası açıklamalarda bulunduANKARATBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu

ANKARATBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu

Hacı Bayram Cami, Mustafa Şentop, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:34 Kaynak: İHA
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