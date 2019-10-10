TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah namazı sonrası açıklamalarda bulunduANKARATBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:34 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu
ANKARATBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
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