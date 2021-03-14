TBMM Başkanı Şentop, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
14.03.2021 14:19
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Meclis Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Çanakkale'de cepheye koşan tıbbiyelilerin kahramanlığı daima hatırımızdadır; sağlık alanında ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışan, bu salgın döneminde insan üstü bir gayretle canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
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