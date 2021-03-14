TBMM Başkanı Şentop, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Meclis Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Çanakkale'de cepheye koşan tıbbiyelilerin kahramanlığı daima hatırımızdadır; sağlık alanında ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışan, bu salgın döneminde insan üstü bir gayretle canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.