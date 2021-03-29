TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Salgında Türkiye dünyadaki müstesna birkaç ülkeden biri oldu" - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Salgında Türkiye dünyadaki müstesna birkaç ülkeden biri oldu"

29.03.2021 16:29
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "2020 yılında başlayan ve halen devam eden salgında, bütün ekonomiler daralırken Türkiye dünyadaki müstesna birkaç ülkeden biri oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "2020 yılında başlayan ve halen devam eden salgında, bütün ekonomiler daralırken Türkiye dünyadaki müstesna birkaç ülkeden biri oldu. Türkiye'nin 2020 yılını yüzde 1.8 büyüme ile kapatmasında sizler gibi genç, dinamik, cesur, fedakar işadamları ve girişimcilere sahip olmamızın büyük etkisi ve katkısı olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin (TÜGİAD) 18'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, salgında Türkiye'nin yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜGİAD'ın çalışmalarını takdir etti.

"SALGINDA TÜRKİYE DÜNYADAKİ MÜSTESNA BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ OLDU"

Salgın konusuna değinen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "2020 yılında başlayan ve halen devam eden salgında, bütün ekonomiler daralırken Türkiye dünyadaki müstesna birkaç ülkeden biri oldu. Türkiye'nin 2020 yılını yüzde 1.8 büyüme ile kapatmasında sizler gibi genç, dinamik, cesur, fedakar işadamları ve girişimcilere sahip olmamızın büyük etkisi ve katkısı olduğunu ifade etmek isterim. Milletimizin hızlı hareket etme kabiliyeti sayesinde en büyük tekstilcilerimizden, küçücük meslek liselerimize kadar hemen her yerde cerrahi maske ürettik. En çok ihtiyaç duyulan solunum cihazlarını hızla üretmeye ve ihraç etmeye başladık. Hedefimiz birçok alanda ülkemizi en iyiler arasında en öne taşımaktır. Bu hususta iddialıyız ve gayretliyiz. Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişme noktasında olan ülkemizin en büyük avantajlarından biri ye-tişmiş, nitelikli, özgüvenli insan gücüdür. Buna en somut örnek de sizler gibi büyük hedeflere odaklanmış genç, birikimli, çalışkan, girişimci iş insanlarımızın olmasıdır. Son 18 yılda, ihracatımız 36 milyar dolardan 170 milyar dolar bandına kadar çıktı. Burada yıllık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip TÜGİAD'ın dinamizmini takdir etmemiz gerekir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sözlerine şöyle devam etti: " 2020'nin tüm belirsizliklerine rağmen TÜGİAD ailesi, yılın belirli dönemlerinde ihracat ve büyümede önemli başarılar yakaladı, üretimden ve ihracattan hiç vazgeçmedi. Her gün artan üye sayısıyla salgın sonrası ticareti de hızla geliştirecek hamleleri hayata geçirme vizyonuna sahip olduğuna inandığımız TÜGİAD, kaybedilen gelirlerin telafi edilmesi adına giri-şimciliğin süreceği sinyallerini şimdiden veriyor. 2021 yılında aşı çalışmalarıyla artan güven ortamının verdiği olumlu yansımalarla çok daha fazla üreten ve gayret gösteren bir rota izleyeceğinize inanıyorum. Üyeler arasındaki iş birliğinin salgın döneminde olduğu gibi sonrasında da ticaret hayatına damga vurmaya devam edeceğine olan inancım sonsuz".

"TÜRKİYE COĞRAFİ KONUMUNU, NERDEYSE DÜNYANIN KALBİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA HERKESE GÖSTERDİ"

Türkiye'nin jeopolitik önemine vurgu yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Senelerdir ülkemizin jeopolitik konumunun önemiyle ilgili vurgu yapılır. Sömürge aydını refleksiyle hareket eden bazıları ise bu durumun çok abartılı olduğunu söylerdi. Ancak bu salgın dönemi; Türkiye'nin abartıldığı düşünülen bu coğrafi konumunu, nerdeyse dünyanın kalbi olduğunu bir kez daha herkese gösterdi. Şu an gözünüzde bir dünya haritası canlandırıp, pergelin bir ayağını Türkiye'mizin üstüne koyup çevirdiğinizi hayal etmenizi istiyorum. Sadece üç saatlik uçuşla Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar bölgesine ulaşabiliyoruz. Dünya ülkeleri, salgında, tüm tedarik zincirlerinin kırıldığını görünce bu durum onlarda bir sarsıntı oluşturdu. Küresel çapta faaliyet gösteren ülkeler, kendi ürünleri ya da yan sanayi ürünleri için en fazla iki-üç saatte ulaşılabilecek konumlara ihtiyaç olduğunu fark ettiler. Salgın süreci Türkiye'nin bu anlamda önemini daha da arttırdı. Bu döneminde ortaya çıkan yeni fırsatları, ülkemiz adına çok iyi değerlendirmeli, ülkemizin ekonomik hacmini artırmalıyız. Sizler gibi girişimci iş insanlarımız, bu yeni fırsatları değerlendirirken bizler de sizlerin daima destekçisi olacağız" şeklinde konuştu.

TBMM açılışının 100'üncü yılına dikkat çeken TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Aziz milletimiz bundan yüzyıl önce sanayileşmesini tamamlamış dünya devlerine karşı, insan kaynağının olağanüstü azmiyle İstiklal Savaşı'nı kazandı. Kuva-yi Milliye etrafında kenetlendiği kadınıyla ve çoluk- çocuğuyla dünyayı kendine hayran bırakarak küllerinden yeni bir devlet inşa ettik. Malumunuz, 2020 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100'üncü Yılı idi. Bu yıl da İstiklalimizin ilanı, manifestosu olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü Yılı. Bu büyük olayların 100'üncü Yıldönümünde, geçmişimizi, yaşadığımız zorlukları ama bu zorluklar karşısında yılmamayı, geri adım atmamayı, bitmeyen bir azim ve gayretle, canımız ve kanımız pahasına vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumayı yeniden ve yeniden anlamak ve idrak etmek mecburi-yetindeyiz. 100'üncü Yıl buna vesile olmalıdır" diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sözlerini şöyle tamamladı: "TÜGİAD'ın 18'inci Genel Kurulu'nda çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Kuruluştan bu yana, tam 35 yıl sonra ilk defa, bir kadın Genel Başkan seçilecek. Nilüfer Çevikel'le bu büyük gelişmeye imza atılacak inşallah. Nilüfer Hanım iş hayatındaki başarıları, büyük tecrübeleri ve birikimi, sivil toplum kuruluşlarındaki liderlikleri ile ekibiyle birlikte TÜGİAD'ı çok daha ilerilere başarı ile taşıyacaktır. Bu arada TÜGİAD'ın açılımında da bir şeyler yapmak gerekir. Artık "iş adamları" yok "iş insanları" var. Belki kısaltma muhafaza edilse de, açık isim daha doğru ve daha kapsayıcı şekle dönüştürülmelidir, diye düşünüyorum".

(Adem Gürer - Furkan Serttaş/İHA)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Salgında Türkiye dünyadaki müstesna birkaç ülkeden biri oldu

Mustafa Şentop, Türkiye, Afrika, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Salgında Türkiye dünyadaki müstesna birkaç ülkeden biri oldu' - Son Dakika Ekonomi


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