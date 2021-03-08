Usta oyuncu Rasim Öztekin için siyasetçiler başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

Usta oyuncu Rasim Öztekin için siyasetçiler başsağlığı mesajı yayımladı

08.03.2021 22:57
Usta oyuncu Rasim Öztekin için siyasetçiler başsağlığı mesajı yayımladı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için soysal...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için soysal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Türk tiyatrosunun değerli ismi, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk tiyatrosunun ve sinemasının büyük ustalarından Rasim Öztekin'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, yeri doldurulamayacak sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de usta sanatçı Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Usta bir sanatçıyı, bir büyük değeri kaybettik. Mevla mekanını cennet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine taziyelerimi iletiyor ve sabırlar diliyorum. Canlandırdığı karakterler ne kadar içten, ne kadar bizdendi." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise paylaşımında, "Çok değerli bir ustayı kaybettik. Sanat hayatımızın üstatlarından Rasim Öztekin'e rahmet diliyoruz. Evlerimize yıllarca bir aile ferdi gibi konuk oldu. Artık kalplerimizde bir aile ferdi gibi yaşayacak." ifadesini kullandı.

Mustafa Şentop, Rasim Öztekin, Mevla, Kalp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Usta oyuncu Rasim Öztekin için siyasetçiler başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika


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