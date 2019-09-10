- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul etti
1 saat önce
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul ettiANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul etti
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul etti.
Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş ve beraberinde gelen Moldova Sayıştay Başkanı Marian Lupu'yu kabul etti. Kabulde, Baş'ın TBMM Başkanı Şentop'a 2018 yılı Denetim raporlarının teslim ettiği belirtildi.
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