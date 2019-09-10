- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul etti

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul etti.

Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş ve beraberinde gelen Moldova Sayıştay Başkanı Marian Lupu'yu kabul etti. Kabulde, Baş'ın TBMM Başkanı Şentop'a 2018 yılı Denetim raporlarının teslim ettiği belirtildi.