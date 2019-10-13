Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı mustafa şentop sırbistan'da
Son Dakika Güncel Tbmm başkanı mustafa şentop sırbistan'da

Tbmm başkanı mustafa şentop sırbistan'da

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan'daSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan'da

Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Tbmm başkanı mustafa şentop sırbistan'da

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metin Feyzioğlu sınır hattındaki gazetecileri ziyaret etti
Son Dakika: Suruç ve Akçakale ilçelerine havan mermisi atıldı: 1 kişi yaralandı Harekatın beşinci gününde beklenen haber geldi! Suluk, teröristlerden kurtarıldı İsrail, terör örgütü YPG'ye silah verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 11:16:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı mustafa şentop sırbistan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]