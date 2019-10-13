Tbmm başkanı mustafa şentop sırbistan'da
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan'daSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:08 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan'da
Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.
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