TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistanda
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uçaktan inişi ve karşılanması Büyükelçilikte birifing verilmesi BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın...
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:16 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uçaktan inişi ve karşılanması
Büyükelçilikte birifing verilmesi BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Şentop'a Büyükelçilikte brifing verildi.
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