Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistanda
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistanda

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistanda

23 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uçaktan inişi ve karşılanması Büyükelçilikte birifing verilmesi BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uçaktan inişi ve karşılanması

Büyükelçilikte birifing verilmesi BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Şentop'a Büyükelçilikte brifing verildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistanda

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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