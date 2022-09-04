GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2022

04.09.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere iştirak edecek. Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret edecek.

(Sivas/09.00/11.15)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin final mücadelesini takip edip, ödül törenine katılacak.

(Antalya/17.00)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

(Tiflis/20.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Polonya'da ABD ile karşılaşacak.

(Gliwice/18.30)

4- Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasına Atakaş Hatayspor- Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/19.15/Antalya/Ankara/21.45)

5- Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor- Boluspor, Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor, Adanaspor- Altay ve Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/Ankara/16.30/Adana/Denizli/20.00)

6- TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesine devam edilecek; TFF 3. Lig'de sezonun ilk hafta maçları tamamlanacak.

7- FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabı sona erecek.

(Afyonkarahisar)

8- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'si yapılacak.

(Zandvoort/16.00)

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayak yarışı İtalya'da gerçekleştirilecek.

(Rimini/15.00)

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Antalya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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