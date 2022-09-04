GÜNDEM / 4 Eylül 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 4 Eylül 2022

04.09.2022 09:04
GÜNDEM / 4 Eylül 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılacak, valilik ve belediyeyi ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılacak, valilik ve belediyeyi ziyaret edecek.

(Sivas/09.00-11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılacak.

(Sivas/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 19. İmam Hatipliler Kurultayı kapanış programına iştirak edecek.

(Sivas/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin final mücadelesini takip edip, ödül törenine katılacak.

(Antalya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

(Tiflis/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Polonya'da ABD ile karşılaşacak.

(Gliwice/18.30)

4- Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasına Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/19.15/Antalya/Ankara/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor-Boluspor, Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor, Adanaspor-Altay ve Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/Ankara/16.30/Adana/Denizli/20.00) (Fotoğraflı)

6- TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesine devam edilecek; TFF 3. Lig'de sezonun ilk hafta maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

7- FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabı sona erecek.

(Afyonkarahisar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York) (Fotoğraflı)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'si yapılacak.

(Zandvoort/16.00) (Fotoğraflı)

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayak yarışı İtalya'da gerçekleştirilecek.

(Rimini/15.00)

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Sivas, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 4 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 4 Eylül 2022 - Son Dakika
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