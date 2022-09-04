Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

04.09.2022 10:08
Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Sivas Kongresi'nin 103. yılı etkinliklerine katılmak için kente gelen Şentop, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Şentop, tarihi salondaki sıraya oturarak tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer ilgililer de tarihi salondaki sıralara oturarak canlandırmayı takip etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdülsamet Sünbül ve diğer oyuncuları kutlayan Şentop ve beraberindekiler daha sonra Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi balkonunda fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

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