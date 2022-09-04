Bilgin de Şentop'a Sivas Şehir Kitaplığı seti ve 58 numaralı Sivasspor forması hediye etti.

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Yılmaz Şimşek, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika

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