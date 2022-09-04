TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti

04.09.2022 13:12
TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ziyarette bulundu.

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için kente gelen Şentop, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

Vali Şimşek, ziyaret anısına Şentop'a çeşitli hediyeler verdi.

Şentop daha sonra Belediye Başkanı Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Bilgin de Şentop'a Sivas Şehir Kitaplığı seti ve 58 numaralı Sivasspor forması hediye etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Yılmaz Şimşek, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika
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