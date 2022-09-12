Şentop: "Bütün Darbe ve Darbe Girişimlerini Bir Kez Daha Lanetliyoruz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve işbirlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Şentop'un açıklaması şöyle:

"Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve işbirlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir."