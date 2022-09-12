Şentop: "Bütün Darbe ve Darbe Girişimlerini Bir Kez Daha Lanetliyoruz" - Son Dakika
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Şentop: "Bütün Darbe ve Darbe Girişimlerini Bir Kez Daha Lanetliyoruz"

12.09.2022 14:41
Şentop: "Bütün Darbe ve Darbe Girişimlerini Bir Kez Daha Lanetliyoruz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hâin ve işbirlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir” açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve işbirlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Şentop'un açıklaması şöyle:

"Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve işbirlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir."

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Kaynak: ANKA

12 Eylül Darbesi, Mustafa Şentop, Türkiye, Aziz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şentop: 'Bütün Darbe ve Darbe Girişimlerini Bir Kez Daha Lanetliyoruz' - Son Dakika

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