LÜBLİYANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'dan ayrıldı - Son Dakika
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LÜBLİYANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'dan ayrıldı

29.03.2022 17:58

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Slovenya'dan ayrıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Slovenya'dan ayrıldı.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekileri taşıyan uçak, Lübliyana Joze Pucnik Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Şentop'u, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan ve öteki ilgililer uğurladı.

Şentop'a, AK Parti Konya Milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi Selman Özboyacı da eşlik etti.

LÜBLİYANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'dan ayrıldı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LÜBLİYANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'dan ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: LÜBLİYANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'dan ayrıldı - Son Dakika
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