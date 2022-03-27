TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'ya gitti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'ya gitti

27.03.2022 19:41
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'ya gitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Slovenya'ya gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Slovenya'ya gitti.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekileri taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'ndan Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya hareket etti.

Şentop'a, AK Parti Konya Milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi Selman Özboyacı da eşlik etti.

Toplantının ilk gününde, "Parlamentoların Acil Durum Politikalarındaki Rolü-Demokratik Yönetim İçin Dayanıklılık Oluşturma", ikinci gününde ise "Avrupa Birliği, İstikrar, Güvenlik ve Refahın Garantörü" başlıklı oturuma katılacak olan Şentop'un, parlamento başkanlarının söz alacağı müzakereler bölümünde konuşma yapması bekleniyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'da bir dizi görüşmeler de yapacak.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Panor, Şentop'u kabul edecek. Şentop, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ve Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Igor Zorcic ile görüşecek.

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Avrupa Birliği, Mustafa Şentop, Parlamento, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'ya gitti - Son Dakika


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