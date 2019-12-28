TBMM Başkanı Mustafa Şentop Somali açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop Somali açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Somali açıklaması

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Somali açıklaması, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Somali'de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya twitter üzerinden Somali'de gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Şentop, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen terör saldırısında içlerinde 2 Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini teessürle öğrendiğini belirterek, "Dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Somali'de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır. Bu acı olay, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü kararlı ve örnek mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
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