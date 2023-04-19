TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım

19.04.2023 10:53

11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremlerinde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı anlaşılan Kızılay'a yönelik tepkiler sürerken, Genel Başkan Kerem Kınık'a yönelik istifa çağrıları da peş peşe geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kızılay'ın satmak kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Kızılay hepimizin gözbebeği, korumamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı.

TARTIŞMALAR SONRASI KAN BAĞIŞLARI DA AZALDI

Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stokunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kızılay'ın çadır satmasını yanlış bulduğunu söylemişti. Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay "Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım" dedi.

"SATMAK KELİMESİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldığı programda Kızılay Genel Başkanı'nın istifasıyla ilgili konuştu. Şentop, "Kızılay Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi belki en başında geliyor insani yardım bakımından. En zor zamanlarımızda akla geliyor. Kızılay'ın satmak kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerin ötesinde bir şey. Kızılay hepimizin gözbebeği, korumamız lazım. Görev yapılanlar dahil olması." ifadelerini kullandı.

Şentop, Ersoy'un "İtibarına zarar veriyorsa orada durmamalı, doğru mu anlıyorum?" sorusuna karşılık olarak "Evet doğru anlıyorsunuz." dedi.

YORUMLAR
500
Bakan Varank'tan Kerem Kınık açıklaması: Kızılay Başkanı'nın görevde olması beni rahatsız ediyor Bakan Varank'tan Kerem Kınık açıklaması: Kızılay Başkanı'nın görevde olması beni rahatsız ediyor Kerem Kınık'la ilgili bir yorum da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi: Kızılay'ı korumamız lazım Kerem Kınık'la ilgili bir yorum da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi: Kızılay'ı korumamız lazım

Mustafa Şentop, Kahramanmaraş, Kızılay, Ahbap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım - Son Dakika


Son Dakika
11:02 Trabzonspor'un Bjelica ile ilgili paylaşımında sürpriz detay! Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti
10:54 93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
10:51 Trabzonspor'un Bjelica paylaşımındaki detay Fenerbahçe taraftarını çıldırttı
10:27 Togg, tek şarjda kaç kilometre yapıyor? Bakan Varank'tan cevabı merakla beklenen soruya yanıt: Bizim kullandığımız 530 km gidiyor
10:24 DSP lideri Önder Aksakal'dan Deniz Gezmiş çıkarımı: Bugün olsaydı Erdoğan'a oy verirdi
10:17 Ertuğrul Sağlam'ın Süper Lig planı! Ekibi her ayrıntıyı detaylı analiz ediyor
10:18 Eskişehir'de işçi servisi şarampole yuvarlandı! 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı
10:12 Eskişehir'de işçi servisi şarampole uçtu: 3 ölü, 31 yaralı
10:12 Oyuncu Dağhan Külegeç, 7 senelik aşkıyla dünyaevine girdi
10:07 Ertuğrul Sağlam, Süper Lig ateşini yaktı! Ekibi her ayrıntıyı analiz ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 11:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement