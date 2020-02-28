TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan meclisin toplanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Dünya TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan meclisin toplanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika Dünya

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan meclisin toplanmasına ilişkin açıklama

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de 33 askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında meclisin olağanüstü toplanması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan meclisin toplanmasına ilişkin açıklama, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de 33 askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında meclisin olağanüstü toplanması ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Şentop, "(Meclis'in olağanüstü toplanması talebi) Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım. Salı günü, hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var." dedi.

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Mustafa Şentop, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:35 
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