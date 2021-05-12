TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

12.05.2021 18:27
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ramazan Bayramı'nın insanlığın kurtuluşuna, dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve baskı altında, acıyla ve gözyaşıyla yaşamak durumunda kalan Müslümanların ve hangi dinden olursa olsun bütün insanların felahına, dünyamızda huzur ve barışın teminine,...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Ramazan Bayramı'nın insanlığın kurtuluşuna, dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve baskı altında, acıyla ve gözyaşıyla yaşamak durumunda kalan Müslümanların ve hangi dinden olursa olsun bütün insanların felahına, dünyamızda huzur ve barışın teminine, kardeşliğimizin pekişmesine, kötülerin ıslahına ve bu salgın hastalığın def'ine vesile olmasını; ülkemize ve dünyamıza hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, şunları kaydetti:

"Gelişiyle dünyamızı imar, gönüllerimizi mamur eden mübarek Ramazan-ı Şerif, maneviyatı ile bütün varlığımızı ve benliğimizi kuşattı; rahmet, mağfiret ve bereketiyle bizleri sarıp sarmaladı. İmanımızın ve inancımızın gereğini yerine getirmek için hulus-i kalp ile taat ve ibadet etmeye gayret ettiğimiz mübarek günlerde salgın şartlarında olsa da Allah'ın bahşettiklerinden tasadduk edip yardımlaştık; birbirimizin derdiyle hemdert, haliyle hemhal olduk. Cenabıhakk'a hamdolsun ki manevi olarak tazelendik, arındık, yenilendik, yaklaştık, yakınlaştık.

Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde yakınlarımızla dostlarımızla bir araya gelerek iftar sofralarının bereketini paylaşma, sohbet edip kaynaşma, birlikte teravih namazını eda etme imkanı bulamasak da bir ümmet olmanın sevincini yeniden tattık. Sevginin, kardeşliğin hazzını yaşatan, muhabbetle kucaklaşmamıza vesile olan Ramazan Bayramı'na salgın şartları ve Kudüslü kardeşlerimizin uğradığı zulüm sebebiyle buruk bir şekilde eriştik."

İsrail'in, işgali altındaki Filistin'de masum Filistinli sivillere yönelik şiddet ve suç içeren saldırılarına ramazanda da devam ettiğini vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"İsrail askerlerinin, aralarında bebeklerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların da bulunduğu savunmasız Filistinli sivillere karşı ölümcül silahlar kullandığı baskınlar ve saldırılar karşısında derin üzüntü içindeyiz. İsrail'in etnik temizlik yapmasını, Filistinlileri zorla anavatanlarından etmesini, Filistin halkının mülklerine el koymasını, ibadet edenlere saldırmasını, Müslüman halkın ilk kıblesi olan mübarek Mescid-i Aksa'ya gitmelerini engellemesini ve Filistin halkını meşru haklarını kullanmaktan mahrum bırakmasını önlemek için başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın harekete geçmesi ahlaki ve hukuki bir sorumluluktur."

Şentop, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bölgemizin ve dünyanın en önemli sorunu haline gelen İsrail sorununun hak, hukuk ve adalet çerçevesi içinde çözülmesi için uluslararası hukukun verdiği bütün imkanları daha etkin ve etkili bir şekilde kullanmaya kararlılıkla devam edecektir. Her yıl ramazan ayında olduğu gibi İsrail'in zulmüne uğrayan Filistinli kardeşlerimizin bayrama az bir zaman kala yaşadıkları saldırıların son bulmasını, zalimlerin kurduğu planların tersine dönmesini ve Kudüs'ün, Müslümanların ilk kıblesi olan kutsal toprakların bütün İslam alemi ile birlikte huzur ve felaha erişmesini Rabbimden niyaz ederim. Ramazan Bayramı'nın insanlığın kurtuluşuna, dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve baskı altında, acıyla ve gözyaşıyla yaşamak durumunda kalan Müslümanların ve hangi dinden olursa olsun bütün insanların felahına, dünyamızda huzur ve barışın teminine, kardeşliğimizin pekişmesine, kötülerin ıslahına ve bu salgın hastalığın def'ine vesile olmasını; ülkemize ve dünyamıza hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı'nın içinden geçtiğimiz bu zor ve dar zamanları aşabileceğimize, her daim birlik ve beraberlik içinde, her türlü güçlüğü yenebileceğimize olan inancımızı ve bilincimizi kuvvetlendireceğine inanıyorum. İslam aleminin yaşadığı tarihin bu zorlu günlerini atlattığımızda hakiki bayramlara erişeceğimize olan inancım tamdır.

Salgın şartlarını en kısa zamanda atlatıp, yine elleri öpülesi büyüklerimizle tertemiz masumiyetleriyle dünyamızı aydınlatan çocuklarımızla hasret duyduğumuz sevdiklerimizle yeniden kucaklaşıp kavuşacağız. Tekrar kapılarımızın zili çalacak, bayramın neşe kaynağı sevgili çocuklarımıza hediyeler ikram edeceğiz ve bayramlarımız gerçek tadına ulaşacak. Büyüklerin gönlünü alıp heyecanlı çocukları sevindireceğiz. Yüce Mevla'nın verdiği umudumuz daim; birliğimiz, dirliğimiz kaim; dualarımız kabul ve ibadetlerimiz makbul, Ramazan Bayramı'mız bereketli olsun." ???????

Ramazan Bayramı, Mustafa Şentop, İsrail, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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