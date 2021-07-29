Üye Girişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Şuşa'ya ziyaret - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Şuşa'ya ziyaret

29.07.2021 15:00
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Şuşa'ya ziyaret, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan temasları kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'daki Şuşa kentine gerçekleştirdiği ziyarette, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişki, dünyada, iki ülke arasında benzeri olmayan bir ilişki" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan temasları kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'daki Şuşa kentine gerçekleştirdiği ziyarette, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişki, dünyada, iki ülke arasında benzeri olmayan bir ilişki" dedi.

TBMM Başkanı Başkanı Mustafa Şentop, başkent Bakü'de gerçekleştirilen Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'nın ardından Karabağ'ı ziyaret etti. Mustafa Şentop, Ermenistan işgalinden kurtarılan, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa şehrini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığı yerde gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, Azerbaycan-Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilere değindi.

İkili ilişkileri parlamento başkanları olarak üçlü bir seviyeye taşımak için adım attıklarını belirten Şentop, "Bölgesel bir ittifaka adım atmak için burada bulunuyoruz. Bu fikrin ilk sahibi Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova hanımefendi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 1-2 Haziran'da yapmış olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Toplantısı marjındaki görüşmemizde ifade etmişti. Ben de bunun çok iyi bir fikir olduğunu, bizim buna hazır olduğumuzu kendisine söylemiştim. Daha sonra Pakistan Meclis Başkanı ile görüşüldü, neticede çok kısa sürede bu organizasyon yapıldı. Fikrin ilk sahibi olması hasebiyle ve bizi zafer sonrasında Karabağ'da, Şuşa'da ağırladıkları için Sahibe hanıma teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yanı sıra bütün Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetler'deki kardeşlerimizin bağımsızlığını ilk tanıyan, ilk diplomatik ilişkiler kuran ülke olduğunu kaydeden Şentop, "O zamandan beri de dostluğumuzu, kardeşliğimizi güçlendirecek ve kurumsallaştıracak adımları attık. Tabii Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişki çok daha özel. Dünyada, iki ülke arasında benzeri olmayan bir ilişki. Bunu vefat eden Haydar Aliye 'tek millet iki devlet' cümlesi ile çok güzel ifade ediyor. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek, bu cümlenin sahada da bir karşılığı olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Şuşa'ya gelmeden önce Azerbaycan'ın kültür başkenti olarak adlandırılan kent hakkında çok şey duyduklarını belirten Şentop, "Şuşa'ya gelmek bize ayrıca bir heyecan ve mutluluk verdi ancak şehirde çok ciddi bir tahribat var. Sahipleri bir şehre bunu yapamaz, bunu ancak işgalci zihniyetliler yapabilir. Sadece Şuşa değil, kente giden yol üzerinde de taş üstünde taş bırakılmamış. Çok hunharca, barbarca işler yapılmış. Yol boyunca gelirken bunları gördük. Öbür taraftan çok ciddi bir inşaat çalışmaları var. Bu tahribat ortadan kaldırmak için ulaşım imkanları, karayolu, havalimanı olmak üzere, altyapı ile ilgili, binaların yeniden inşaası ile ilgili çalışmalarda var. Ben birkaç ay içerisinde Şuşa'nın gerçek Kültür Başkenti çevresine ulaşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şentop, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti olan Şuşa'daki Saatlı Cami, Şuşa Şehir Meydanı, Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığı yer, Han Kızı Natavan Konağı, Han Kızı Çeşmesi, Şuşa Kale Surları ve Aşağı Gövher Ağa Cami gibi tarihi ve kültürel yerleri gezerek incelemelerde bulundu. Şuşa'daki Cıdır Ovası'nı da ziyaret eden Şentop, burada dürbünle Ermenilerin yaşadığı Hankendi'yi izledi.

Mustafa Şentop ile toplantıya katılan Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve parlamentoların heyetleri de Şuşa'yı ziyaret etti. - BAKÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Şuşa'ya ziyaret
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Şuşa'ya ziyaret
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Şuşa'ya ziyaret
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Şuşa'ya ziyaret

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Şuşa'ya ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin 15:30 Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar 15:28 Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü 15:11 Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim 14:43 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı 14:28 Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı 14:07 Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil 13:29 Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var 12:10 Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var

Son Dakika Haberleri
15:33 Ömer Bayram'a tribünlerden sonra bir darbe de yorumculuk yapan Sneijder'den geldi
15:31 Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı
15:30 Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin
15:28 Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar
15:21 Şenol Güneş'in teklifini reddeden Emre Belözoğlu, Sarri'nin ekibinde yer almak istiyor
14:42 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim
14:28 Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı
14:07 Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı
14:04 Bu nasıl motivasyon! Olimpiyatlar'da sporcusunu kavgadaymış gibi dövdü
13:45 Galatasaray bombayı patlattı! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı
Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı         
15:31
Tribünlerin ıslıkladığı Ömer Bayram'a bir darbe de yorumcu Sneijder'den geldi Tribünlerin ıslıkladığı Ömer Bayram'a bir darbe de yorumcu Sneijder'den geldi         
15:28
Şenol Güneş'in teklifini reddeden Emre Belözoğlu, Sarri'nin ekibinde yer almak istiyor Şenol Güneş'in teklifini reddeden Emre Belözoğlu, Sarri'nin ekibinde yer almak istiyor         
15:22
İbrahim Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kaldı İbrahim Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kaldı         
15:00
Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek         
14:39
Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı         
14:22
Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor         
13:47
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama         
13:23
Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi         
11:51
PlayStation'ın eski patronundan ezeli rakibini kızdıracak sözler: Xbox Game Pass'in kâr elde ettiğinden şüpheliyim PlayStation'ın eski patronundan ezeli rakibini kızdıracak sözler: Xbox Game Pass'in kâr elde ettiğinden şüpheliyim         
11:45
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu         
09:13
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 15:37:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Şuşa'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement